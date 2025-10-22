Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,155.97
ETH/USDT
3,860.80
BTC/USDT
108,000.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Yaşam

Kırklareli'nin Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü

Kırklareli'nin doğal zenginlikleriyle ünlü Longoz ve Istranca ormanları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Özgün Tiran  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Kırklareli'nin Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 511 dönümlük alanı kaplayan Longoz Ormanları, gölleri, yürüyüş parkurları ve zengin canlı çeşitliliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ağaçlar, dökülen yapraklarıyla derelerin yüzeyinde tabloyu andıran manzaralar oluşturuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş yollarında gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, sonbaharın renklerini izlerken göldeki kuşları da fotoğraflama imkanı buluyor.

Trakya’nın Karadeniz kıyılarında uzanan Istranca ormanlarında da meşe ve çam ağaçları, sonbaharın tüm renklerini sergiliyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kahverengiye uzanan tonlar, bölgeyi doğaseverler için bir açık hava atölyesine dönüştürüyor.

Kırklareli’nin bu iki eşsiz doğa manzarası, sonbaharda da insanları kendine çekmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacak
Türkiye ve dünya gündemi
AFAD, 1250 sözleşmeli personel alacak
Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Uludağ'da sonbahar renkleri hakim oldu

Uludağ'da sonbahar renkleri hakim oldu

Kırklareli'nin Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü

Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerini 360 derecelik açıyla sunuyor

Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerini 360 derecelik açıyla sunuyor
"Orman denizi" Karabük'te sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

"Orman denizi" Karabük'te sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet