Dolar
14.83
Euro
16.37
Altın
1,913.08
ETH/USDT
3,427.00
BTC/USDT
47,605.00
BIST 100
2,191.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kilisli yemeni ustası mesleğini gençlere öğretmek istiyor

Kentin son yemeni ustalarından 78 yaşındaki Mustafa Berksözlü, "Talep şu an iyi ama bizden sonra bu mesleği öğrenen yok. Devlet destek olursa ben bedava usta öğretici olarak gençleri yetiştiririm." dedi.

Cebrail Caymaz   | 29.03.2022
Kilisli yemeni ustası mesleğini gençlere öğretmek istiyor Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Kilis'in en yaşlı ve son yemeni ustalarından 78 yaşındaki Mustafa Berksözlü, 68 yıldır sürdürdüğü yemeniciliği genç kuşaklara öğretmek istiyor.

Henüz 10 yaşındayken bir yemeni ustasının yanında çırak olarak işe başlayan Berksözlü, Meşetlik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında derileri çeşitli işlemlerden geçirerek ayakkabıya dönüştürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen işini severek yapan Berksözlü, mesleğini özveriyle geleceğe taşımak istiyor.

Mustafa Berksözlü, AA muhabirine, 1954 yılından beri yemenicilik üzerine çalıştığını, geride kalan 68 senede başka bir iş yapmadığını söyledi.

İşini çok sevdiğini ve emekli olmasına rağmen mesleğine devam ettiğini anlatan Berksözlü, şöyle konuştu:

"Bu ayakkabıcılık mesleğim olmasaydı ne yapardım? Boş zamanlarımda kahvehaneye gidip vakit geçirirdim ama o da bana göre değil. Günde sadece birkaç çift yemeni yapıyorum. Bunu eğlence gibi zevk alarak yapıyorum. Mesleğini zevk alarak yapacaksın. Deriler bize geliyor, keserek saya yapıyoruz. Üstünün işlemelerini örüyoruz. Bu meslekten para kazanıyoruz. Öğretenin babasına rahmet olsun."

Ürünlerine talebin iyi olduğuna değinen Berksözlü, şöyle devam etti:

"Talep şu an iyi ama bizden sonra bu mesleği öğrenen yok. Devlet destek olursa ben bedava usta öğretici olarak gençleri yetiştiririm. Şimdilik İstanbul'a kadar yemeni gönderiyoruz. Fakat bizler de gittiğimiz zaman sonu ne olacak, bu meslek ölecek. Ölmesin diyoruz. Hiç olmazsa bize de 'babasına rahmet' deyip hatırlarlar. Benden küçük yemeniciliği yapan var ama benden yaşlısı yok. Ben de artık yaşlandım, bırakmayı düşünüyorum."

Müşterilerden olumlu dönüşler aldığını, bundan da çok mutlu olduğunu ifade eden Berksözlü, bir çift yemeninin ortalama 130 liradan satıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina nedeniyle çevrim içi gıda siparişleri aksıyor
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyük ilde azaldı
İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi

Benzer haberler

Kilisli yemeni ustası mesleğini gençlere öğretmek istiyor

Kilisli yemeni ustası mesleğini gençlere öğretmek istiyor

Mehmet usta, 65 yıldır ekmeğini baba mesleği kaynakçılıktan çıkarıyor

Antika tutkunu güvenlik görevlisi eşyaları odunluğunda sergiliyor