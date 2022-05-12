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Yaşam

Kıl çadırlardan kurulan 'Tuz Gölü Obası' alternatif tatil imkanı sunuyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan kurulan "Tuz Gölü Obası", doğa güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçilerine alternatif tatil fırsatı sunuyor.

Hacı Özkan   | 12.05.2022
Kıl çadırlardan kurulan 'Tuz Gölü Obası' alternatif tatil imkanı sunuyor Fotoğraf: Hacı Özkan / AA

Aksaray

Eskil Belediyesince irili ufaklı 30 kıl çadırdan yapılan Tuz Gölü'nün kenarındaki "Tuz Gölü Obası"nda konaklayanlar, flamingoları gözlemlemeye yönelik gezilere ve ATV aktivitelerine katılabiliyor, Tuz Gölü yürüyüşleri ve at safari turu yapabiliyor.

Karavanla veya kendi çadırlarıyla kamp yapmak isteyen ziyaretçiler de belirlenen bölgede konaklayabiliyor.

"Tuz Gölü Obası"nın 10 yıllığına işletmesini alan Güney Koreli Seonghoon Kim, AA muhabirine, obanın 29'u yataklı, biri kafe ve restoran olmak üzere 30 kıl çadırdan oluştuğunu söyledi.

Butik otel şekliyle tasarlanan "Tuz Gölü Obası"na gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Kim, şöyle konuştu:

"Salgın öncesi Aksaray Valiliği ve Eskil Belediyesi ile ortak proje geliştirdik. Şimdi ise projemizi tamamladık ve misafirlerimizi bekliyoruz. Çadırlarda konaklama hizmetlerimiz başladı. Karavanla ve kendi çadırlarıyla kamp yapmak isteyen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için de imkan sağlayacağız."

"Tuz Gölünü ve obayı gezmekten son derece memnun kaldık"

Ziyaretçilerden Mehmet Bağdat ise "Tuz Gölü Obası"nı gezmeye geldiğini dile getirdi.

Çadırların içinde modern bir yaşam alanı sunulduğunu anlatan Bağdat, "Tuz Gölü'nü ve obayı gezmekten son derece memnun kaldık. Obada ailelerinizle beraber kalabilir, doğal yaşamın nimetlerinden yararlanabilirsiniz." dedi.

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Kıl çadırlardan kurulan 'Tuz Gölü Obası' alternatif tatil imkanı sunuyor

Kıl çadırlardan kurulan 'Tuz Gölü Obası' alternatif tatil imkanı sunuyor