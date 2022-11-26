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Yaşam

Kerkük'te geleneksel ahşap bebek beşik yapan ustalar zamana direnmeye çalışıyor

Irak'ın Kerkük kentindeki ahşap ustaları, unutulmaya yüz tutan geleneksel bebek beşiği yapımını ayakta tutmak için çabalıyor.

Ali Makram Ghareeb   | 26.11.2022
Kerkük'te geleneksel ahşap bebek beşik yapan ustalar zamana direnmeye çalışıyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kent merkezindeki Çay mahallesinde 50 metrekarelik atölyesinde Kerkük'e has motif ve ahşap desenli bebek beşikleri yapan 89 yaşındaki Fahraddin Beşikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralıksız tam 75 yıldır mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Çok erken yaşta bu mesleğe başladığını belirten Beşikçi, henüz 14 yaşındayken öğrendiği mesleğini ilerleyen yaşına rağmen oğlu ile sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Eskiden satışlarının çok iyi olduğunu ve haftada 5 beşik üretip sattıklarını dile getiren Beşikçi, şu an ise ayda 3-4 beşik satabildiklerini dile getirdi.

Beşikçi, mesleğinden zevk aldığını ve duyduğu mutluluğunun kendisini bu mesleğe on yıllardır bağladığını aktardı.

"Hedefim bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak"

Mesleği öğrendiği babasıyla tam 40 yıldan beri aynı atölyeyi paylaşan Vahit Fahraddin Beşikçi, çırak olarak babasının atölyesinde çalışmaya başladığını ve kısa sürede öğrendiği mesleği sürdürdüğünü bildirdi.

Bu mesleğin artık Kerkük'ün geçmişinin kültürünü yansıttığını aktaran Vahit Beşikçi, şöyle devam etti:

"Bu meslek nostalji olmaya başladı ancak bu bizim kültürümüz. Ecdadımız, atalarımız bizleri bu beşiklerde büyüttü. Hedefim bu ata mesleği tahta beşik kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

"Eskisi gibi kimse pek beşikle ilgilenmiyor"

Çay mahallesindeki bir diğer atölye sahibi Hüseyin Vahid, 7 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

Kentte tahta beşik üretimini yapan kendisiyle birlikte 3 ustanın kaldığını söyleyen Vahid, ürettikleri beşikleri Irak'ın dört bir yanına gönderdiğini aktardı.

Çıraklıktan başladığı mesleğini yapmaktan mutlu olduğunu anlatan Vahid, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını ancak kendisinin ve buradaki diğer ustaların bu mesleği ömürleri yettiği kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Eskisi gibi kimsenin pek beşikle ilgilenmediğini söyleyen Vahid, beşiklerin şimdi yurtdışındaki gurbetçiler tarafından ilgi gördüğünü, tatil ve memleket ziyaretleri sırasında kendilerinden parçalar halinde aldıklarını ve daha sonra gittikleri ülkelerde monte ettiklerini aktardı.

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