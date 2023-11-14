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Yaşam

Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarında yaşayan bozayı, fotokapan ile görüntülendi.

İbrahim Çubuk  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Kaz Dağları'nda yaşayan bozayı fotokapanla görüntülendi

Çanakkale

Yenice'nin Kalkım beldesi sınırlarında yer alan Katrandağı mevkisindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek isteyen Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, buraya fotokapan yerleştirdi.

Yaklaşık 10 gün sonra fotokapanı kontrol eden Şevik, görüntülerde bir bozayının yer aldığını fark etti.

Mehmet Şevik'in fotokapanında ayrıca aç kalan bozayının bir domuzu yemesi de görüntülere yansıdı.

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