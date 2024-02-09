Dolar
30.68
Euro
33.04
Altın
2,033.00
ETH/USDT
2,467.10
BTC/USDT
46,757.00
BIST 100
9,015.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1893'te yaptırılan Hamidiye Medresesi, halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınları ağırlıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Şıhlı Mahallesi'nde 2. Abdulhamid zamanında inşa ettirilen Hamidiye Medresesi'nde, Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kilim dokuma kursu, tezgah başına geçmek isteyen kadınları bir araya getirdi.

Yaklaşık 130 yıl önce yapımı tamamlanan medrese, günümüzde hem tarihin izlerini taşıyor hem de geçmişteki kilim motiflerinin yeniden işlenmesine ev sahipliği yapıyor.

Hamidiye Medresesi'nde bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, dokudukları kilimleri Büyükşehir Belediyesine satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Usta öğretici Behiye Sülün, AA muhabirine, tarihi bir mekanda kilim dokumanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Kültürümüzü devam ettiriyoruz"

Kilim kültürünü geleceğe taşımak istediklerini belirten Sülün, şunları kaydetti:

"Burası Osmanlı döneminden kalma tarihi bir mekan. Bize de burada fırsat verildiği için çok memnunuz. Tarihi bir mekanda kilim sanatını yaşatmak bizim için onur verici. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kilim dokuyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Genelde ev hanımları geliyor. Belediye destek veriyor. Dokuduğumuz kilimleri de Büyükşehir Belediyesi satın alıyor. Ev hanımlarına da harçlık oluyor. Bir kilim ortalama 1 haftada bitiyor. Büyük olunca 15-20 gün civarda tamamlanıyor."

Sülün, geçmişin izlerini geleceğe taşıma anlamında medresenin kendilerine imkan sunduğunu ifade etti.

Kursiyerlerden 67 yaşındaki Hüsne Özüdoğru, kilim dokumayı 10 yaşında öğrendiğini dile getirdi.

Kilim dokumaya yaklaşık 30 yıl sonra tekrar başladığını aktaran Özüdoğru, "Eskilerden biz kaldık. Yenilere öğretiyoruz. Bizim için çok verimli oluyor. Aynı zamanda elimizde harçlık oluyor. Evde oturana kadar burada oturuyoruz. Hatıralarım canlanıyor. Çocukluğum gözümün önüne geliyor. Haftada 5-6 gün geliyoruz. Her gün gelmek istiyoruz." diye konuştu.

75 yaşındaki Suna Şimşek, yıllar sonra yeniden kilim tezgahının başına oturduğunu ve para kazandığını söyledi.

67 yaşındaki Dursun Arıcan, kilim dokumayı çok özlediğini, kurs sayesinde yeniden tezgah başına geçtiğini ifade etti.

Severek kilim dokuduğunu aktaran Arıcan, şöyle devam etti:

"Burada para kazanıyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Yeter ki kilim doku, paramızı veriyorlar. Harçlığımız çıkıyor. Burası atamızın yeri. Medrese deniliyor. Burada kilim dokumak bizi mutlu ediyor çünkü medresemiz şenleniyor. Atalarımızın mirasına sahip çıkıyoruz, kapısını açık tutuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi
Dışişleri Bakanı Fidan: Soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir
"Tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin sonlandırılması" çağrısı
Datça ve Milas'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kayıp çocuklar" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu

Kayseri'de tarihi medrese kilim dokuyan kadınlara gelir kapısı oldu

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu bilim merkezinde yoğunluğu arttırdı

Ağırnaslı hemşehrisi Mimar Sinan'ın bilinmeyen 51 isim ve sıfatını derledi

Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi

Yüzlerce yıllık ata mirasının bakımını gönüllü yapıyor

Yüzlerce yıllık ata mirasının bakımını gönüllü yapıyor

Motosikletli kuryeler topladıkları oyuncakları Hatay'daki depremzede çocuklara götürdü

Motosikletli kuryeler topladıkları oyuncakları Hatay'daki depremzede çocuklara götürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet