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Yaşam

Kayseri'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı puhu tedavi altına alındı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Kayseri'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Kayseri

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Topsöğüt Mahallesi'nde yaralı puhu buldu.

Jandarma, puhu kuşunu tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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