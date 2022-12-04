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Yaşam

Kayseri'de görme engelli Selin, hayali tandem bisiklete belediye sayesinde kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bisiklet sürmek isteyen görme engelli gencin hayalini, tandem bisikletle gerçekleştirdi.

Ergün Haktanıyan   | 04.12.2022
Kayseri'de görme engelli Selin, hayali tandem bisiklete belediye sayesinde kavuştu

Kayseri

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görme engelli Selin Erdoğan, birkaç ay önce Büyükkılıç'a bisiklet kullanma hayalini iletti.

Büyükkılıç'ın talimatı üzerine Kayseri Ulaşım AŞ KAYBİS atölye personeli, Erdoğan'ın talep ettiği, ikili kullanım sağlayan, görme engelli vatandaşların da kullanabileceği tandem bisiklet tasarladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, burada Erdoğan'a tandem bisikletle sürpriz yaptı.

Büyükkılıç, "Dünyalar güzeli Selin kızımızın görme engeli var ve bana bisiklet sürmeyi çok arzu ettiğini söylemişti. Biz de ekiplerimizle Selin ve onun gibi yavrularımız keyifle bisiklet kullanabilsin diye KAYBİS atölyelerinde ikili kullanım sağlayan tandem bisikletleri ürettik." açıklamasını yaptı.

Büyükkılıç'tan birkaç ay önce ikili bisiklet istediğini belirten Erdoğan da "Çok güzel oldu, çok teşekkür ederim. Erişilebilirlik adına bu bisikletin her yerde olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Selin Erdoğan, daha sonra Büyükkılıç ile tandem bisiklete bindi.

Ayrıca tandem bisikletler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet verecek.

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