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Yaşam

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 22.01.2023
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 62, Saklıkent'te 59, Denizli'de 32, Palandöken'de 30, Nemrut'ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı'nda 21, Uludağ'da 20, Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 16, Kartalkaya ve Zigana'da 15, Kümbet'te 14, Konaklı'da 13, Hakkari'de 12, Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Konaklı ve Mersivan'da 7, Ergan'da 6 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.


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