Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 62, Saklıkent'te 59, Denizli'de 32, Palandöken'de 30, Nemrut'ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı'nda 21, Uludağ'da 20, Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 16, Kartalkaya ve Zigana'da 15, Kümbet'te 14, Konaklı'da 13, Hakkari'de 12, Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Konaklı ve Mersivan'da 7, Ergan'da 6 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
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