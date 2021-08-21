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Yaşam

Kastamonu'daki selden kurtulan Behice Çubuk: Kuzineye tutunarak ayağa kalktım

Kastamonu'da yaşanan sel felaketine İnebolu ilçesindeki evinde yakalanan Behice Çubuk, "Su o kadar çok geliyordu ki dışarıya çıkmaya imkanım yoktu." dedi.

Kadir Yıldırım   | 21.08.2021
Kastamonu'daki selden kurtulan Behice Çubuk: Kuzineye tutunarak ayağa kalktım Fotoğraf: Kadir Yıldırım / AA

Kastamonu

İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan Behice Çubuk, AA muhabirine, olay günü yeğeniyle kahvaltı yaptıktan sonra sofrayı toplarken dışarıdan sesler duyduğunu söyledi.

Camdan bakınca çayda bir arabanın yüzdüğünü gördüğünü anlatan Çubuk, "Yeğenimi hemen merdivenden yukarı gönderdim. Ben geri döndüm. Telefonumu aldım. Evin kapısını açtım, bizim kapıya gelmiş mi bir bakayım derken birden üzerime su geldi. Suyla birlikte yuvarlandım. Kuzineye tutunarak ayağa kalktım. Su o kadar çok geliyordu ki dışarıya çıkmaya imkanım yoktu. Oradan tutuna tutuna pencereye geldim. Camın önündeki sandalye ile yukarı çıktım." dedi.

Evin üst katında ustaların çalıştığını belirten Behice Çubuk, "Üst katta usta vardı. Bana hortum attılar. Belime taktım hortumu. Adamlar beni pencereden yukarı çekti. Burada yarım saatten fazla durdum. Buzdolabı yanıma geliyor, yüzüyor, itiyorum onu. O kadar berbattım. Bu cam kopacak diye korktum. Yukarıda sel bitesiye kadar bekledik. Sel belime kadar geldikten sonra çıktık." diye konuştu.

Çubuk, sel nedeniyle evdeki tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

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