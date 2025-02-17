Dolar
36.23
Euro
37.97
Altın
2,899.00
ETH/USDT
2,771.30
BTC/USDT
96,407.00
BIST 100
9,858.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar

Kastamonu'da, yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşamaması için çalışma yapıldı.

Semih Yüksel  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, karla kaplanan ormanlık alanlarda yiyecek bulmaları güçleşen hayvanlar için harekete geçti. Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünden (KAMPOFF) destek alan Bölge Müdürlüğü ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün rehberliğinde Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na ulaştı.

Karla kaplı yolları arazi araçlarıyla aşan ekipler, 3 farklı noktaya 30 kilogram arpa ve buğday, 12 balya saman ve yonca bıraktı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgelerde yaban hayatının korunması amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Alper, çalışmalarına Off Road Kulübü ile Milli Parklar ekiplerinin destek verdiğini ifade ederek, "Bir merhamet ve vakıf geleneği olarak Hz. Ömer'in 'Dağlara yem serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' şiarıyla yola çıkarak Ilgaz Dağı'nda, yoğun kar yağışının, olumsuz hava şartlarının olduğu yerlerde yaban hayatını koruma amaçlı çalışma yaptık. Bir farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliklere mümkün olduğunca devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur da yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz'ın zirvesine çıkamadıkları ancak ulaşabilecekleri en yüksek noktaya çıktıklarını ifade etti.

Salur, kulüp olarak etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, yaban hayvanları için yapacağı besleme çalışması için bizden destek istedi. Biz de seve seve kabul ettik ve onlarla yola çıktık. Katılım gayet iyi, 12-13 araç var. Milli Parklar da 2 araçla geldi. Çok kar alan bölgelerde besleme yaptık. Kulüp olarak bizleri böyle bir etkinliğe dahil ettikleri için Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Kulüp olarak bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Uğur Şan ise yemleme faaliyetinin yaban hayatı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kış aylarında yaban hayvanlarının yem arayışının genel alanlara yayıldığına dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanları kendi ortamlarında yiyecek bulamazlarsa, genellikle şehirlere ve sosyal alanlara yönelirler. Bizim amacımız, yemleme faaliyetleriyle hayvanların beslenme ihtiyaçlarını ait oldukları doğada karşılamalarını sağlamak. Aynı zamanda yaptığımız bu faaliyetle doğaya bıraktığımız yiyecekler, onların zor koşulları daha rahat atlatmalarına destek vermiş olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sözbilir, Ege'deki deprem fırtınasında sona yaklaşıldığını açıkladı
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki
Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Kültür ve Turizm Bakanlığından İstanbul'daki 1500 yıllık sarnıçla ilgili açıklama
Çanakkale'de sağanak nedeniyle köprü çöktü

Benzer haberler

Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar

Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar

Burdur'da doğaseverler Karacören Barajı'nda manzaranın keyfini çıkardı

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek arayan kurtlar dronla görüntülendi

Arkadaşının ısrarıyla başladığı dericilik sanatı işi oldu

Arkadaşının ısrarıyla başladığı dericilik sanatı işi oldu
Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak'taki kütüphaneye gönderecek

Lise öğrencileri yaptıkları bez bebekleri Şırnak'taki kütüphaneye gönderecek
Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı karla kaplandı

Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet