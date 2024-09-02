Dolar
33.91
Euro
37.52
Altın
2,502.93
ETH/USDT
2,522.10
BTC/USDT
58,357.00
BIST 100
10,061.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçe merkezine inen ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Özgür Alantor, Hüseyin Tavukçu  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Kastamonu

Ormanlık alandan gece saatlerinde Sazyaka Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre yol kenarında koştuktan sonra gözden kayboldu.

Bu anları cep telefonu kamerası ile kaydeden ilçe sakinlerinden Ahmet Çavdar, AA muhabirine, ayıyı gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

İlçe merkezinde ilk kez bir ayı gördüğünü anlatan Çavdar, "Araçla giderken ayının yol kenarında koştuğunu gördüm. Arkasından 'Koşma!' diye seslendim ama kaçarak gözden kayboldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Binicilikte Balkan Şampiyonası İstanbul'da başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava muhalefeti engeli
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
MSB'den Kara Harp Okullarının mezuniyet törenine ilişkin açıklama
Manisa'da sağanak üzüm sergilerinde hasara neden oldu

Benzer haberler

Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Kastamonu'da ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

Görme engelli milli judocu Yasin Çimciler, Paris'te altın madalya için mücadele edecek

Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsak ihraç ediliyor

Görme engelli judocu Onur Taştan, Paris 2024'te madalya hedefliyor

Görme engelli judocu Onur Taştan, Paris 2024'te madalya hedefliyor
Görme engeli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'daki bronz madalyayı altına çevirmek istiyor

Görme engeli judocu Recep Çiftçi, Tokyo'daki bronz madalyayı altına çevirmek istiyor
Milli para judocu İbrahim, Paris'te "altın" için ter dökecek

Milli para judocu İbrahim, Paris'te "altın" için ter dökecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet