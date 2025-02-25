Dolar
36.45
Euro
38.27
Altın
2,940.20
ETH/USDT
2,410.40
BTC/USDT
89,053.00
BIST 100
9,492.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti
logo
Yaşam

Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde büyük bölümü buz tutan Yumurtacı Göleti dronla görüntülendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

Kastamonu

Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu. Buz tutan gölet dron ile görüntülendi.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti
Beşiktaş'ta toplanmayan çöplere esnaf ve mahalle sakinleri tepki gösterdi
Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama olacak şekilde bir düzenleme önereceğiz
İklim Kanunu Teklifi ile iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkeler belirlendi
Doğu Karadeniz'in doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Benzer haberler

Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına UMKE yetişti

Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı

Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
İstanbul'da soğuk hava etkili oluyor

İstanbul'da soğuk hava etkili oluyor
Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu

Kuş cenneti Efteni Gölü'nde kış manzaraları oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet