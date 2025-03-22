Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde boynu kırılan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.
Kars
Gülyüzü köyünde düşme sonucu boynunda kırık oluşan 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli'nin (76) yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık personeli, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köye gidemeyince İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansın geçişini sağladı.
Sağlık ekiplerince evinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınan Çeğilli, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.