Dolar
42.94
Euro
50.57
Altın
4,383.27
ETH/USDT
2,973.10
BTC/USDT
87,859.00
BIST 100
11,166.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı.

Cüneyt Çelik, Özgen Beşli  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı Fotoğraf: Özgen Beşli/AA

Kars

İlçede 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinin yanında bu yıl Kızılçubuk mevkisinde de yapılmaya başlandı.

Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

Kızılçubuk mevkisinde yapılan kardan heykelde çalışmalar tamamlandı, oteller bölgesinde ise devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doç. Dr. Zengin, AA muhabirine, Kızılçubuk mevkisinin Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan olduğunu belirterek, "Her yıl düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı yapılmaktadır, bu yıl da program kapsamında kardan heykel yapmaktayız." dedi.

Atatürk Üniversitesinden Suat Korkmaz da "Kafkas Üniversitesiyle koordineli olarak kardan anıtsal heykelleri yapmaktayız. Çalışma şartları zorlu, 2 bin 500 rakımda olunca daha soğuk olur. Her ne kadar soğuk olursa olsun şehitleri anma duygusu olunca zorlu şartlar hafiflemiş oluyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 325 bin 267 kolluk kuvveti görev yapacak
İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Benzer haberler

Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

Turistik Doğu Ekspresi "masalsı yolculukla" konuklarına farklı bir deneyim yaşatıyor

Turistik Doğu Ekspresi "masalsı yolculukla" konuklarına farklı bir deneyim yaşatıyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak keyfi

Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet