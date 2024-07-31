Dolar
33.15
Euro
35.88
Altın
2,420.68
ETH/USDT
3,314.70
BTC/USDT
66,162.00
BIST 100
10,627.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'a ilkbaharda gelen leylekler, yavrularıyla çayırlık alanda beslenirken görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Baharın müjdecisi leylekler, mart ayından itibaren bölgeye gelerek elektrik direklerinin üzerinde, bazı bina çatılarında yuva yaparak üremelerini gerçekleştiriyor.

Nisan ve mayıs aylarında yumurtlayan leylekler, dişi ve erkek dönüşümlü olarak yaklaşık 34 gün kuluçkada yattıktan sonra 2-4 yavruyu büyütüyor.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde yavrularını büyüten leylekler, çayır otlarının biçilmeye başlamasıyla avlanma mesaisine başladı.

Traktörle çayır otlarını biçen çiftçilerle leyleklerin, uçmayı öğrenen yavrularıyla çayırlık alanda, kurbağa, solucan ve çekirge gibi canlılarla beslenmesi görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da 100 bin metrekarelik "biyolojik göletin" yapımına başlandı
Samsun'da rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle denize girilmemesi istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsmail Heniyye’ye yönelik kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Türkiye'nin kadın nüfusu 2026'da erkekleri geçecek
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı

Benzer haberler

Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

Kars'ta leylekler çayırlarda beslenirken görüntülendi

Kaburgasından alınan kıkırdakla eğri burnu düzeltilen genç, rahat nefes aldı

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Sivas'ta uçamayan leylek yavrusu benzin istasyonunun misafiri oldu

Sivas'ta uçamayan leylek yavrusu benzin istasyonunun misafiri oldu
Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırıldı

Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırıldı
Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet