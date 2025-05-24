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Yaşam

Kars'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle kaplandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle canlandı.

Hüseyin Demirci  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Kars'ta doğa, yağmurların ardından açan rengarenk çiçeklerle kaplandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçede, erik ve elma ağaçları çiçek açtı, ağaç dallarında kızıl sincaplar görüldü.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi sarı, kırmızı laleler ve birçok çiçekle kaplandı.

Keklik Şelalesi yağmur sularıyla coşarken küçük göletlerde angutlar görüldü.

Doğa fotoğrafçıları, kelebekler ve arıların kondukları çiçeklerle doğanın güzelliğini görüntüledi.

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Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, yağışlardan sonra doğanın daha da renklendiği belirterek "Sarıkamış'ta eşsiz manzaralar, bereketli renkleriyle göze çarpıyor. Doğada muazzam bir armoni oluşuyor. Gönül ister ki fotoğrafçılar, doğaseverler bunlara şahit olsunlar." dedi.

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