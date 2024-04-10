Karların eridiği Munzur Dağları'nda mavi kardelenler ve süsenler açtı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle Munzur Dağları'nda açan mavi kardelenler ve süsenler doğaya renk kattı.
Tunceli
Çetin geçen kış mevsiminin ardından 1500 rakımlı Ovacık’ta havaların ısınmasıyla karlar erimeye başladı.
Küçükbaş hayvanların da meralara çıkarıldığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlar baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi.
İlçedeki Munzur Dağları’nın eteklerinde açan mavi kardelenler ve süsenler de görüntüleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Karlı dağların zirveleriyle bütünleşen çiçekler, doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.
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