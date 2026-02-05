Dolar
43.54
Euro
51.51
Altın
4,914.60
ETH/USDT
2,098.80
BTC/USDT
70,994.00
BIST 100
13,939.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025 Yılı Değerlendirmeleri ve 2026 Yılı Kültür ve Sanat Dönemi Projeleri”ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Küre Dağları, dronla görüntülendi.

Özgür Alantor  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın Ağlı-Şenpazar kara yolu çevresinde bulunan bölümünde kar etkili oldu.

Bölgede karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" iddianamesinde "yabancı istihbarata aktarılan verilerle siyasi menfaat elde edildiği" iddiası
AA'nın belgeseli deprem bölgesindeki 3 yılı tanıkların hikayeleriyle aktarıyor
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
Doğuda dondurucu soğuklar etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Karla kaplanan Küre Dağları havadan görüntülendi

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırladı

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor

Kastamonu'da karların erimesiyle oluşan "kar şelalesi" görsel şölen sunuyor
Kastamonu'da Ezine Çayı'na gelen flamingolar renkli görüntüler oluşturdu

Kastamonu'da Ezine Çayı'na gelen flamingolar renkli görüntüler oluşturdu
Doğada ender oluşan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüntülendi

Doğada ender oluşan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet