Yaşam

Doğada ender oluşan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüntülendi

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü.

Özgür Alantor  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Doğada ender oluşan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüntülendi Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.

