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Yaşam

Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu

Denizli Kayak Merkezi'nin, erken düşen karla yılbaşı ve sömestir tatilinde hizmet verecek olması, ziyaretçi sayısında rekor beklentisini güçlendirdi.

Sebahatdin Zeyrek  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Büyükşehir Belediyesince 8 yıl önce 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kurulan kayak merkezine kara yoluyla kentten yaklaşık 1 saatlik seyahatle ulaşılabiliyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip tesiste, saatte bin kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.

Geçen sezon yeterli kar alamadığı için açılışını 18 Şubat'ta yapan merkez, kar kalınlığının şimdiden 40 santimetreye ulaşmasının ardından yarından itibaren misafirlerine hizmet vermeye başlayacak.

Havanın soğuması, karın yeterli oranda yağması, bu yıl tesisin yılbaşı ve sömestir tatillerinde hizmet verecek olması bölgeye gelecek ziyaretçi sayısında rekor beklentisini yükseltti.

"Kar kalitesi olarak çok iyi"

Tesisi işleten Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş AŞ'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Doğan, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Güzel bir sezon geçirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Doğan, kayak merkezine daha çok İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'daki kayakseverlerin geldiğini ifade etti.

Doğan, olumsuz bir hava koşulu olmazsa yarından itibaren kayakseverleri ağırlamaya başlayacaklarını aktararak, "Son kontrolleri yapmak üzere bölgeye geldik. Fen işlerimiz kayak merkezine gelen yolları açıyorlar ve tuzlamasını yapıyor. Arkadaşlarımız pistleri açıyor. Sosyal tesisimiz hazır." dedi.

Tesisin 2016'dan bu yana en fazla ziyaretçiyi 2022'de aldığını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Geçen sene fazla bir kar yağışı olmamıştı. 2022 yılında 300 bin ziyaretçi almış burası. Denizli'de kayak turizmini daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bu sezon 300 bin değil 500 bin kişiye hizmet veririz. Kar kalitesi olarak çok iyi. Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezine sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız."

Kayak merkezinin müdürü Hüsnü Karaaslan da tesise Türkiye'nin dört bir yanından ilgi olduğunu kaydetti.

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