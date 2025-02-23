Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,795.60
BTC/USDT
96,281.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

Ömer Tarsuslu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Karaman

Kentin yüksek rakımlarında aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, 1480 rakımlı Lale Köyü ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karadeniz'de hortum oluştu
Samsun ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek
İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Karadeniz'de "kuvvetli kar sağanağı" uyarısı
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Akdamar Adası beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı

Van'daki Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı
Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi

Amasya'da karla kaplanan Boraboy Gölü görüntülendi
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi

Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet