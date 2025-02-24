"Karadeniz'in incisi" Amasra'da kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2015'te eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Bartın
Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bilinen ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde kış manzaraları oluştu.
Kumsallar ve balıkçı tekneleri de beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe genelinde kar yağışıyla oluşan manzaraları, vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.