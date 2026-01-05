Dolar
43.04
Euro
50.32
Altın
4,418.10
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
93,166.00
BIST 100
11,670.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı dağ köylerinde vatandaşlar kürekle mesaide

Kastamonu'da kar kalınlığının bir metreyi aştığı, bazı yerlerde iki metreye yaklaştığı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, kar temizliği için yoğun mesai harcıyor.

Özgür Alantor  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı dağ köylerinde vatandaşlar kürekle mesaide Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için gece-gündüz çalışmayı sürdürüyor. Ekipler köylerin ana yolları ile mahalle yollarını açarken, köy sakinleri ise ana yoldan evlerine kadar olan yolları ve kar altında kaybolan araçlarının üzerini açıyor. Besicilik yapanlar ise ahıra giden yolları açarak hayvanlarının bakımını yapmaya çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kürekle saatler süren çalışmanın ardından açılan patika yollar bazen bastıran karla yeniden kapanıyor. Karın ağırlığı nedeniyle çatıların çökmemesi için yağış durunca damlara çıkan bazı vatandaşlar, çatılarda da kar temizliği yapıyor.

"Sıkıntı var ama kar şartlarından şikayetçi değiliz"

Küre ilçesine bağlı Avşar köyünün sakinlerinden emekli imam Salim Çelik, AA muhabirine, kar yağışının köyde yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla evinden garaja giden yolu kürekle açmaya çalıştığını belirten Çelik, "Sıkıntı var ama kar şartlarından şikayetçi değiliz. Ana yol Özel İdare ekiplerince açıldı ben de eve patika yol açıyorum. Burası ana yoldan garaja kadar 40 metre bir yer. Devamlı çalışamıyorum. Yaş 75, yarım saat çalışırsak 2 saat dinlenmem gerekiyor." dedi.

Karın bereket olduğunu vurgulayan Çelik, "Atalarımızın da dediği gibi kar öteden beri bizim için bir bereket kaynağıdır. Aslında felaket değil bereketin ta kendisidir." diye konuştu.

Mehmet Ali Akbaş ise bölgede yağışın aralıklarla sürdüğünü belirterek, "Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sene aşırı bir kar var. Garajın önünü açıyorum şu anda. Belki arabaya ihtiyaç olur diye. Şu an bizim burada 1,5 metre kar var. Bu sene yağış çok oldu, geçen sene bu kadar olmamıştı." ifadelerini kullandı.

"Römorkun üzeri karla doldu, ağırlıktan lastiği patlamış"

Ağlı ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse ise çatılarda yoğun mesai harcadıklarını belirterek, "Özel İdare ekipleri ana yollarımızı açtı, ara yolları traktörle ve kendi imkanlarımızla açıyoruz. Bu sene kar aniden yağdı. İki metreye yakın kar yağdı. Binaların üzerinde çökme tehlikesi olduğu için çatıları temizledik, hatta römorkun üzeri karla doldu, ağırlıktan lastiği patlamış. Biz de karı temizlemek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fethi Sekin ve Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir Adliyesi'nde anıldı
Ankara Adliyesinin ajandası yeni yılda yoğun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ankara'da 2025'te uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan 1997 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi

Mardin'de karla kaplanan Savur Çayı havzası dronla görüntülendi

Sertavul Geçidi'ndeki kar ve sis havadan görüntülendi

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı dağ köylerinde vatandaşlar kürekle mesaide

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama
Küreliler kar altında kaybolan araçlarını çıkarmak için çaba harcıyor

Küreliler kar altında kaybolan araçlarını çıkarmak için çaba harcıyor
Kar ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi

Kar ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet