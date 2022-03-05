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Yaşam

Kapadokya'yı şubatta 83 bin 432 turist gezdi

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, şubat ayında 83 bin 432 turisti ağırladı.

Behçet Alkan   | 05.03.2022
Kapadokya'yı şubatta 83 bin 432 turist gezdi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve yer altı şehirleriyle ünlü Kapadokya'yı, geçen ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Zelve Ören Yeri, 26 bin 900 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni 25 bin 605, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 13 bin 821 turist gezdi.

Ziyaretçilerden 36 bin 777'si müze kart kullandı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerinde geçen yılın aynı döneminde 50 bin 668 turist ağırlanmıştı.

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