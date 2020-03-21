Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem

Nevşehir'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün törenleri iptal edilen çift, maskeli önlemle peribacaları arasında albüm çekimi için objektifin karşısına geçti.

Behçet Alkan   | 21.03.2020
Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem

Nevsehir

Nevşehir'de yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenleri iptal edilen çift, maskeli önlemle peribacaları arasında albüm çekimi için objektifin karşısına geçti.

Yaklaşık 6 ay önce hayatlarını birleştirecekleri düğün merasimi için mart ayının son haftasını belirleyen Büşra Dertli ve Hasan Sağlam çifti, tedbir kararı doğrultusunda düğünlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Sade bir törenle dünya evine girmeye hazırlanan çift, Kapadokya bölgesindeki çeşitli turistik mekanlarda evlilik albümü fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Gelin, damat ve fotoğrafçının maskeli önlem aldığı çekimde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Büşra Dertli, AA muhabirine, hayatlarını birleştirdikleri özel gün dolayısıyla evde kalınması gereken süreçte dış ortama çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Uzun zaman önce kararlaştırdığımız düğünümüzün tarihi böyle bir sürece denk geldi. Yine de böyle güzel bir anısı oldu. Düğünümüz iptal oldu, sadece resmi nikahla günü kapatacağız. İnsanlar, kalabalık ortamlarda bulunmamalı, evlerinde kalmaları gerekiyor." dedi.

Damat Hasan Sağlam da düğünlerinin koronavirüs engeline takılması nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Resmi nikahlarının kıyılacak olmasının da kendilerini mutlu ettiğini aktaran Sağlam, "Virüs nedeniyle programımız maalesef iptal oldu ama nikahımız kıyılacak. Koronavirüs salgını olmasaydı güzel bir düğün töreni düşünüyorduk ama olmadı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Evde kal Türkiye' çağrısına destek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak
Türk iş adamı Bulgaristan'da karantina altındaki otelinde yoksullara yemek sağlıyor
Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruluyor

Benzer haberler

Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem

Kapadokya'da düğün fotoğrafı çektiren gelin-damattan maskeli önlem

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Eczanelere 'maske reçetesi' gelmeye başladı

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor
Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi

Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi
Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı

Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı