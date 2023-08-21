Dolar
27.16
Euro
29.63
Altın
1,889.44
ETH/USDT
1,668.00
BTC/USDT
25,958.00
BIST 100
7,665.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kanser hastası babasının tüketmesi için başladığı aronya üretiminde ihracatı hedefliyor

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kanser hastası babasının tüketmesi için 5 dönüm alanda başladığı aronya üretimini 30 dönüme çıkarmayı başaran Cihat Özlük, kısa zamanda yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyor.

Onur Orhan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Kanser hastası babasının tüketmesi için başladığı aronya üretiminde ihracatı hedefliyor Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

İlçe merkezinde pastane ve lokanta işletmeciliği de yapan 47 yaşındaki Özlük, 2019'da sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronya üretimine başladı.

Araştırmaları sonucunda 5 dönümlük tarlasına yaklaşık 2 bin fidan diken Özlük, kısa zamanda aldığı meyvelerin bir kısmını babasının, tedavi sürecinde tüketmesini sağladı.

Yaklaşık 2 yıl rahat ettirse de kanser hücreleri safra yollarına sıçradığından babasını 2021'de kaybeden Özlük, aronyalarının Sakarya ve çevre illerdeki müşteriler tarafından beğenilmesi üzerine üretim alanını 30 dönüme çıkardı.

Bu yıl 13 bin ağaçtan 15-20 ton meyve almayı bekleyen Özlük, işini daha da büyütüp ihracat yapmayı hedefliyor.

Hedef pazar, Körfez ülkeleri ve sıcak iklime sahip ülkeler

Evli ve 3 çocuk babası Özlük, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır meyvenin satışını yaptığını belirterek, "Satış yaptığım insanların yüzde 99'undan olumlu sonuç alıyorum. Gerçekten fayda gördüklerini söylüyorlar. Üretimimiz tamamen organik. Analiz ve laboratuvar sonuçları tertemiz çıkmaktadır." dedi.

Özlük, meyve suyu, reçel, marmelat, donuk pasta ve çeşitli yemek soslarının yapılabildiği aronyanın sanayi ve ilaç sektörüne satışı için çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnsanlara tavsiye ederim. Pazarını kendiniz oluşturamadığınız takdirde ilk dönemlerde biraz sıkıntı yaşayabilirler ama daha sonrasında Türkiye için velinimet olarak görüyorum çünkü Karadeniz bölgesinde özellikle fındığa alternatif olarak düşündüğüm meyvedir. Aromatik bitkilere yönelmelerini daha çok tavsiye ediyorum."

Ana vatanı Sibirya ve Kuzey Amerika olan aronya bitkisinin soğuk iklim sevdiğini anlatan Özlük, Karadeniz ikliminin olduğu bölgelerde alternatif ürün olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Hedefinin ihracat yapmak olduğunu vurgulayan Özlük, "Avrupa değil, Avrupa'da zaten bu meyveden yeterince var fakat Körfez ülkeleri, sıcak iklimde, Ekvator çizgisinde olan ülkelerde bu yetişmiyor. Bunu ülkemizin ihracatı açısından olumlu buluyorum, yüksek meblağlara ulaşacağını düşünüyorum. Hedef, yurt dışı pazarıdır." ifadelerini kullandı.

Özlük, babasının meyveyi tüketmeye başladıktan sonra yaklaşık 2 yıla yakın çok sağlıklı şekilde yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babam, çok çabuk toparladı. Yani normal damar yoluyla, ilaç yoluyla alanlar daha geç olurken babam çok çabuk toparladı, direnci kuvvetli geldi. Hatta doktor bana, 'Siz ne yediriyorsunuz, ne içiriyorsunuz?' dedi. Ürünü de götürmüştüm doktora."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi inşallah memnun edecek adımları atacağız
AFAD: Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı

Benzer haberler

Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı

Güneydoğu'dan 7 ayda 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı

Türkiye 7 ayda 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Kanser hastası babasının tüketmesi için başladığı aronya üretiminde ihracatı hedefliyor

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat
Türkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzaladı

Türkiye, Macaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması imzaladı
Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 7 aylık ihracatı 4,5 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet