Dolar
40.17
Euro
47.06
Altın
3,344.45
ETH/USDT
2,983.00
BTC/USDT
117,684.00
BIST 100
10,367.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, 7 soykırım kurbanının cenazelerinin defnedileceği toplu cenaze törenine katılıyor
logo
Yaşam

Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puana ulaştı

Elazığ'da yaşayan Yiğit Bulut, kamyon şoförü babası ve ev kadını annesinin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan almayı başardı.

Suat Öztürk  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puana ulaştı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Önder Pınar Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Bulut, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan ve mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaşan Bulut'un hedefi uçak mühendisi olmak.

Kamyon şoförü babası Cihat, ev kadını annesi Remziye Bulut'un desteği, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle sınava hazırlanan Yiğit Bulut, AA muhabirine, uzun ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Bulut, "Bunun üstünden planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışarak geldim. Soruların hepsini doğru cevaplayacağımı düşünüyordum. Konu tekrarı ve bu bilgileri çözdüğüm sorularla pekiştirdim. Okul müdürümüzün kuzeni uçak mühendisiydi, onu örnek aldım. Bu süreçte spor aktiviteleri de yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Stres yapmadan çalışmaya devam ettim." dedi.

Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine güvendiğini anlatan Bulut, onların güvenini boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu belirtti.

Bulut, hedefinin uçak mühendisi olmak olduğunu belirterek, bu yolda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Bu başarıyı sağladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Bulut, "Bu süreçte bana destek olan anneme ve babama teşekkür ederim. Öğretmenlerim de derslerden sonra oluşturulan sınıflarda ders çalıştırdı. Bu sayede başardım." diye konuştu.

Anne Remziye Bulut da uzun yol şoförü eşiyle el birliğiyle Yiğit'e destek olduklarını belirtti.

Bulut, "Sağ olsunlar okulu da çok ilgilendi oğlumla. Çok çalışıyordu, çok mutlu olduk. Allah devamını getirsin." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Engin Yılmaz da Yiğit'in ailesiyle koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, şöyle dedi:

"Okuldaki öğretmenler, özellikle de annesi ve babası Yiğit'e büyük destek verdiler. Bu desteğin karşılığında Yiğit başarı sağladı. Okul olarak öğretmenlerimizle destek için bir sınıf oluşturduk. Yiğit de bu derslere geldi. Planlı ve programlı çalışınca da bu emeğin karşılığını aldı. Kendisini tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma etkinliği düzenledi
Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
Grok mercek altında
15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ailesinin acısı ilk gün gibi taze
Balya işçileri kavurucu sıcakta mesai yapıyor

Benzer haberler

Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puana ulaştı

Kamyon şoförü babası, ev kadını annesinin desteğiyle LGS sınavında tam puana ulaştı

Depremde kaybettiği babasına verdiği sözü tuttu, LGS sınavında tam puan aldı

LGS sınavında tam puan alan Kayra Aras Dağ, planlı çalışıp kitap okuyarak başarılı oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı

LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS sınav sonuçları saat 10.00'da açıklanacak

LGS sınav sonuçları saat 10.00'da açıklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet