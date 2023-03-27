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Yaşam

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar lastik ve varilleri rengarenk saksılara çevirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremzede çocuklar, ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri Ümraniye Belediyesinin desteğiyle saksılara dönüştürüldü.

Kübra Kara  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar lastik ve varilleri rengarenk saksılara çevirdi

Istanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların travmalarını atlatarak sosyal hayata daha kolay adapte olmaları için etkinlik düzenlendi.

Onikişubat'taki yaşam merkezinde çocuklar öğretmenlerle kullanılmayan lastik ve varilleri geri dönüştürerek rengarenk saksılara çevirdi.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Geleneksel Akademi Üretim Atölye Şefi Sema Demiryuğuran, depremzede çocukların asli ihtiyaçlarının dışında konteyner kenti yuva sıcaklığında hissetmeleri için bahçe peyzajı olarak, kullanılmış 65 araba lastiği ve 6 varili geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.​​​​​​​

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