Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar lastik ve varilleri rengarenk saksılara çevirdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremzede çocuklar, ömrünü tamamlamış lastik ve varilleri Ümraniye Belediyesinin desteğiyle saksılara dönüştürüldü.
Istanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların travmalarını atlatarak sosyal hayata daha kolay adapte olmaları için etkinlik düzenlendi.
Onikişubat'taki yaşam merkezinde çocuklar öğretmenlerle kullanılmayan lastik ve varilleri geri dönüştürerek rengarenk saksılara çevirdi.
Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Geleneksel Akademi Üretim Atölye Şefi Sema Demiryuğuran, depremzede çocukların asli ihtiyaçlarının dışında konteyner kenti yuva sıcaklığında hissetmeleri için bahçe peyzajı olarak, kullanılmış 65 araba lastiği ve 6 varili geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.