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Yaşam

Kadın grafiti sanatçısı Hamıd, İdlib'de çizimleriyle savaş mağdurlarının sesi oluyor

Kadın grafiti sanatçısı Selam Hamıd, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Beşşar Esed rejimi ile destekçilerinin bombaladığı binaların duvarlarını, yerinden edilen sivillerin sıkıntılarını ve umutlarını anlatan renkli sanat tablolarına dönüştürüyor.

Esra Hacioğlu Karakaya, Ahmet Karaahmet   | 20.01.2023
Kadın grafiti sanatçısı Hamıd, İdlib'de çizimleriyle savaş mağdurlarının sesi oluyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

İdlib

3 çocuk annesi 31 yaşındaki sanatçı Hamıd, İdlib'in batı kırsalındaki Cisir eş Şuğur ilçesinde rejim ve müttefiklerinin yoğun saldırılarında enkaza dönüşen binaların duvarlarına 6 yıldır grafiti çiziyor.

Hamıd, grafiti çalışmalarında Esed rejimi güçleri ile İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın düzenlediği saldırıları, katliamları, tutuklamaları ve göç olaylarını resmediyor.

Yıkık duvarları sanat tablolarına dönüştüren Hamıd, fırça darbeleriyle yerinden edilmiş halkın acılarını ve umutlarını anlatıyor.

İdlibli sanatçı Hamıd, AA muhabirine, günlük olayların yanı sıra Esed rejiminin işlediği suçları da dünyaya yansıttığını söyledi.

Duvarlara çizim yaparak sivillerin maruz kaldığı dehşetin boyutlarını ve içinde bulundukları kötü yaşam şartlarını dünyaya göstermeyi amaçladığını belirten Hamıd, "Yıkılan yerler hayat doluydu, içinde büyük hayaller kuran insanlar ve çocuklar vardı. Rejim, maalesef Suriye halkını öldürmek için her yolu kullandı." dedi.

"Sivillerin evlerine dönmesini ümit ediyorum"

Hamıd, Esed rejiminin adalete hesap vermesi ümidiyle yaşadığını dile getirerek, "Saldırılar sonucu yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini, halka yapılan haksızlıkların son bulmasını ve çektikleri çilenin bitmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Fırçasını ülkesindeki önemli olayları aydınlatmak ve dünyadaki mazlumlara destek olmak için kullandığını ifade eden Hamıd, "Fırça, kelime gibi görüntüyü iletebileceğimiz bir silahtır." dedi.

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