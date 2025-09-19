Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Yaşam

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Günay Pabuşçu  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

Geçen yıllarda gündeme gelen, bu sene ise ağustosta görülmeye başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, gazetecilere, körfezde kokunun ciddi şekilde yayıldığını söyledi.

Kokunun balık ölümlerinin sinyali olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Sular arıtılmadan İzmir Körfezi'ne veriliyor. Bütün fabrikalardan gelen kirli sular doğrudan denize geliyor. Balıkların ölümüne neden asıl olay da bu. Körfezdeki sorun için yapılacak tek bir iş var. Bu konuda ne bilim kuruluna ne de danışmanlar kuruluna gerek var. Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak."

