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Yaşam

İstanbul'un köprüleri "Bağımsızlık Seferberliği" için yeşil renkle aydınlatıldı

Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki köprüler yeşil renkle aydınlatıldı.

Gökçe Karaköse  | 26.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
İstanbul'un köprüleri "Bağımsızlık Seferberliği" için yeşil renkle aydınlatıldı

İstanbul

"Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında, kamuoyunun dikkatini çekmek için İstanbul'un simge noktalarından Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renkle ışıklandırıldı. ​​​​​​​

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