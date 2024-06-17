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Yaşam

İstanbul'da trafik bayramın ikinci gününde akıcı ilerliyor

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentin birçok noktasında trafik akıcı seyrediyor.

Elif Küçük, Abdülkerim Güzel, Şükrü Gündüz  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İstanbul'da trafik bayramın ikinci gününde akıcı ilerliyor

İstanbul

Bayram tatili dolayısıyla birçok İstanbullu 15 Haziran'dan itibaren memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etti.

Kentte bu nedenle özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, bayramda en düşük seviyeleri gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda, kentin ana arterleriyle birçok noktasında trafiğin yeşil renge büründüğü ve açık olduğu görülüyor. Şehrin sahil kesimlerinde ise trafik yer yer ağır ilerliyor.

Sabah yüzde 2'lere kadar düşen trafik, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren yüzde 30'u geçti.

Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu ise yüzde 36 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü-Büyükçekmece Rampası Edirne istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda trafiğin yoğunlaşması sürücülerin yavaş ilerlemesine ve yer yer araçların durma noktasına getirdi.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt Gişeleri'nin ilerisinden Edirne istikameti Hadımköy Gişeleri'ne kadar trafik yoğunlaştı.

Büyükçekmece, Kumburgaz ve Silivri'ye günübirlik denize gitmek isteyen İstanbullular, Beylikdüzü TÜYAP Otobüs Durağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, sahil kesimi, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda ise trafiğin akıcı ilerlediği, toplu ulaşım araçlarının birçok durağının da sakin olduğu görüldü.

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