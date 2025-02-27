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Yaşam

İstanbul'da ramazan davulcuları son provalarını yaptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ramazan davulculuğu eğitimi verilen davulcular son provalarını yaparak sertifikalarını aldı.

Alper Korkmaz  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
İstanbul'da ramazan davulcuları son provalarını yaptı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Ramazan geleneklerinde önemli bir yer tutan sahur davulcularına, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Akademisinde hem davul çalma teknikleri hem de topluluk önünde performans sergileme konusunda eğitim verildi.

Program boyunca katılımcılar, ritim ve vuruş tekniklerini geliştirirken, aynı zamanda geleneksel melodileri daha etkileyici şekilde icra etme fırsatı buldu.

Eğitim sürecinin sonunda son provalarını yapan davulculara, sertifikaları verildi. Sertifika alan davulcular arasında Gırnatacı ailesi de yer aldı. Baba Mehmet Gırnatacı, anne Yasemin Gırnatacı ve oğulları Durhasan Gırnatacı da ramazan davulcusu olarak sertifika aldı.

Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Akademisinde müzik dersi veren Ömer Faruk Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, davulculara vatandaşları rahatsız etmeden daha güzel ve bilinçli bir şekilde ritim tutmayı öğrettiklerini söyledi.

Gök, bazı ritimlerin yorucu olduğunu belirterek, "Davulcuların hepsi başarılı. Bu ramazan vatandaşların sahura savaş edasında değil de daha mutlu bir şekilde uyanacaklarının garantisini verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan davulculardan Atakan Aslan da 4 senedir ramazan davulculuğu yaptığını, eğitim sonrasında davulu yanlış çaldığını anladığını söyledi.

Davulcu Recep Yılmaz ise "Elimizden geldiği kadar rahatsızlık vermeden en iyi şekilde örf ve adetimizi sürdürmeye çalışacağız." dedi. Mani okuyan Yılmaz, vatandaşlardan bol bahşiş beklediklerini sözlerine ekledi.

Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri de program kapsamında davulculara görev sırasında dikkat etmeleri gereken kurallar ve toplumsal hassasiyetlerle ilgili bilgi verdi.


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