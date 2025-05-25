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Yaşam

İstanbul'da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Şaduman Türkay  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
İstanbul'da kanseri yenen çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı

İstanbul

Sancaktepe'de oturan Esra ve Samet Demir'in oğulları Ali Asaf'a 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu.

İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasıyla aile büyük bir mutluluk yaşadı.

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Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.

Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya gelmek istediğini iletti.

Yapılan organizasyonun sonucu Sancaktepe Meydan Parkı'nda bugün etkinlik düzenlendi.

Binlerce kişi ailenin mutluluğunu paylaşmak için parkta buluştu. Yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy halinde balonlarıyla buraya geldi.

Konserin ardından kanseri yenip iyileşen Ali Asaf ve ailesi platform üzerine çıktı.

Küçük çocuğa Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından kırmızı pelerin giydirildi.

Ardından 3 yaşındaki Ali Asaf ile tüm katılımcılar, renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı.

Etkinliğin ardından katılımcılar Ali Asaf'la fotoğraf çektirdi.

Avcılar'daki nikahlarının ardından alana gelen gelin ve damat da kanseri yenen çocuğun mutluluğuna ortak oldu.

Baba Samet Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok duygulandığını anlattı.

Demir, bu kadar kalabalığı beklemediğini dile getirerek, "Gelenlerden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Oğlumu bu mutlu gününde yalnız bırakmadınız. İnşallah bu diğer hastalara da umut olur. Yaklaşık 2 yıl tedavi süreci oldu, kemoterapi gördü. Sonra hastalık tekrar nüksetti, nakil oldu ve iyileşti. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Birkaç kişi gelir diye düşündük. Halkımız yalnız bırakmadı." diye konuştu.

"Bize kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiler"

Anne Esra Demir ise çok zor süreçlerden geçtiklerini belirtti.

Etkinliğe katılanların bu mutlu günlerinde kendilerine kocaman bir aile olduğunu hissettirdiğini kaydederek, "Umarım çocuklar hiç hasta olmaz, kanser değil biz güçlüyüz.' diyorum. Aileler umutlarını hiç kaybetmesin, umut her zaman var. Biz, bu süreçte eşimle birbirimize daha çok bağlandık, kenetlendik. Bu süreçte biz onları yalnız bırakırsak onların anne ve babasından başka kimseleri yok, umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de Ali Asaf Demir'e destek için gelen vatandaşlara teşekkür ederek, kansere karşı savaş veren çocuklara Allah'tan şifa diledi.


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