logo
Dünya

Terör örgütü DEAŞ’ın 2016’daki kimyasal saldırısı nedeniyle Kerkük’te son yıllarda kanser vakaları arttı

Yaklaşık 9 yıl önce DEAŞ’ın kimyasal saldırısına maruz kalan Irak’ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu nahiyesinde, son yıllarda kanser vakalarının ciddi şekilde arttığı belirtiliyor.

Ali Makram Ghareeb  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Terör örgütü DEAŞ’ın 2016’daki kimyasal saldırısı nedeniyle Kerkük’te son yıllarda kanser vakaları arttı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinde, son bir yılda başta kanser olmak üzere cilt ve astım hastalıklarının arttığı, hasta sayısının ise giderek yükseldiği ifade ediliyor.

AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Tazehurmatu’daki kanser vakalarının özellikle son bir yılda artmasının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Salihi, nahiyede yalnızca kanser değil cilt ve astım hastalıklarının da tespit edildiğini, ayrıca Kerkük kent merkezinde de önceki yıllara kıyasla kanser vakalarının arttığını ifade etti.

Mecliste nahiyedeki sağlık sorunlarını defalarca gündeme getirmelerine rağmen ciddi bir adım atılmadığını vurgulayan Salihi, bölgede sağlık altyapısının hala yetersiz olduğunu söyledi.

Türkiye'ye teşekkür

Saldırıların yaşandığı 2016 yılında 100’ün üzerinde hastanın tedavisini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür eden Salihi, Türkiye’nin her zaman Iraklıların yanında olduğunu ve komşuluk hakkını fazlasıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Salihi ayrıca, saldırının hemen ardından Irak Meclisinde Tazehurmatu’nun afet bölgesi ve kimyasal silah saldırısından etkilenen bölge olarak ilan edilmesi için yasa çıkardıklarını hatırlattı.

Tazehurmatulu Muhammed Ali, terör örgütü DEAŞ’ın 2014’te Tazehurmatu nahiyesinin güneyindeki Beşir kasabasını ele geçirdiğini ve 9 Mart 2016’da nahiyeye yaklaşık 44 bomba fırlattığını kaydetti.

Ali, saldırının üzerinden yalnızca 6 ay geçtikten sonra halkın büyük bölümünde cilt hastalıklarının ortaya çıktığını, bir yıl sonra ise hamile kadınlarda düşük oranlarının arttığını; olaydan yaklaşık 5 yıl sonra da nahiyede kanser vakalarının görülmeye başladığını aktardı.

Hastalıkların artmasına rağmen hükümetten yeterli destek göremediklerini iddia eden Ali, nahiyede sağlık ocaklarının artırılması ile kansere erken teşhis ve tedavi merkezlerinin açılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerinin hiçbirinin karşılanmadığını söyledi.

Eşi ve yengesi kansere yakalanan Fikret Haydar, nahiyede kanser vakalarının her geçen gün arttığını ve bunun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Başta hükümet olmak üzere hiçbir kurumun kendilerine destek olmadığını aktaran Haydar, kanser ilaçlarının çok pahalı olduğunu ve temin etmeye güçlerinin yetmediğini dile getirdi.

Son bir yılda nahiyede 100 kişiye kanser teşhisi konuldu

Kerkük merkezli Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu da nahiyede son bir yılda 100 kişinin kansere yakalandığının tespit edildiğini aktardı.

Yazaroğlu, hükümetin en kısa zamanda bu olağanüstü duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu nahiyesi, 9 Mart 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından kimyasal saldırıya uğramış, saldırı sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

