İstanbul'da buluşan serabral palsili çocuklar futbol oynadı
Kurdukları Walker Spor Kulübü ile yürüteçli futbolla tanışan serabral palsi hastası 30 çocuk, İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde futbol oynadı.
İstanbul
Fizik tedavide tanışan ya da sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen serabral palsili çocuk sahibi aileler, yürüteçli futbol olan Walker Spor Kulübünü kurdu.
Kulübün etkinlikleri kapsamında yaşları 7 ile 12 arasında değişen 30 çocuk, Sultangazi'de bulunan İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde buluştu.
❝Hayalim gerçekleşti, artık futbolcu oldum, bütün golleri atacağım❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 12, 2022
İstanbul’da yaşları 7 ile 12 arasında değişen 30 serabral palsili çocuk futbol oynayarak hayallerini gerçekleştirdi https://t.co/bjxRIUzw4k pic.twitter.com/4k3DAYSeoe
Walker Spor Kulübü Başkanı Muhammet Emin Ergün, oğulları Hamza Eymen Ergün (8) henüz 1 yaşındayken serabral palsi ile tanıştıklarını ve sonrasında çok yoğun şekilde hastane ve fizik tedavi sürecine girdiklerini söyledi.
"Bu çocuklar birbirlerine iyi geliyorlar"
Bu çocukların tedavisi için zorlu ameliyatlar ve fizik tedavi süreçlerinden geçtiklerini belirten Ergün, "Bu seanslar ve fizik tedavilerden dolayı bu çocukların hayata başlangıcında oyun yok. Sonrasında eşim ve birkaç anne, bu çocukların sosyalleşmesi için bir araya geldiler. Orada şunu fark ettik, bu çocuklar birbirlerine iyi geliyorlar." dedi.
Ergün, ailelerin fizik tedavi merkezleri ve sosyal medya aracılığıyla tanışarak bir araya geldiklerini, futbol takımı kurma amacıyla yola çıktıklarında dünyada bunun örnekleri olduğunu gördüklerini anlattı.
86 ülkede bu tür futbol kulüpleri bulunduğunu belirten Ergün, şunları ifade etti:
"İngiltere'de de federasyonun bulunduğunu öğrendik. Bize sosyal medya üzerinden İngiltere Futbol Federasyonundan bir yetkili ulaştı ve kendileriyle Zoom üzerinden toplantı yaptık. Bize UEFA'nın da bu organizasyonlara destek sağladığını ve kendilerinin de Türkiye'ye gelip bu alanda eğitim desteği verebileceklerini ilettiler. Sonrasında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile irtibata geçtik ve bizlere destek sağladılar."
Spor İstanbul Engelli Bireyler Spor Koordinatörü Kerem Arda da Walker futbolu altında ilk defa düzenlenecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Yaklaşık 10 bin engelli bireye yüzme, basketbol, voleybol dalları başta olmak üzere hizmet verdiklerini belirten Arda, şu bilgileri verdi:
"İstanbul'da serabral palsili çocukların ailelerinin futbol konusunda bir talepleri olunca bu inisiyatif karşısında biz de heyecanlandık. Sahalarımızı açarak çocuklarımızın futbol deneyimi yaşamaları için tesisimizi hazır hale getirdik. Özellikle engelli tanısı olan çocukların toplumsal entegrasyonunda sporun çok öncü olduğunu düşünüyoruz. Çocukların hem hareket hem de sosyal gelişimleri noktasında gelişimlerine ön ayak olacağız."
Spor İstanbul futbol eğitmen koçu Kemal Yıldırım, öncelikli amaçlarının çocukların bilişsel ve motor gelişimlerine katkı sağmak olduğunu ifade etti.
İlk kez böyle bir çalışma içinde yer almaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Yıldırım, "Çocuklarda en büyük beyin gelişimi büyük oranda sosyalleşerek gerçekleşiyor. Burada çocukları bir araya getirerek temel futbol çalışmaları yapıyoruz. Futbolun A-B-C'sini öğretmek ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz." dedi.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Sorumlusu Dr. Mehmet Özsarı da özellikle serabral palsili çocukların kaba motor ve ince motorlarının zayıf olduğuna işaret ederek, bunu geliştirmek ve sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlamak için spor temelli egzersizlere çocukları başlattıklarını ifade etti.
Hareketin ve egzersizin önemini vurgulayan Özsarı, futbolu kullanarak çocukların sağlığına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Serabral palsili 10 yaşındaki Onur'un annesi müzisyen Göknur Onur, etkinliğin kendileri için çok iyi olduğunu dile getirdi.
Anneler olarak çocuklarının sosyalleşmesi için bir spor dalıyla ilgilenmesini istediklerini dile getiren Onur, "Çocuklar tarafından da en çok sevilen ve popüler olan spor futbol. Evlatlarımızı, futbolla topluma daha iyi katıp, adapte olmalarına katkı sağlayıp onların daha mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini istiyoruz." diye konuştu.
7 yaşındaki Zümra'nın annesi Pelin Akın da çocuğuna 10 aylıkken teşhis konulduğunu ve bugüne kadar terapi gördüğünü ifade etti.
Serabral palsili çocuğu olan annelerin birbirlerini çok iyi anladıklarını ve yaşadıkça öğrendiklerini söyleyen Akın, şunları kaydetti:
"Bizim çocuklarımız aslında birbirlerine çok iyi geliyorlar. Çocuklarımız sayesinde biz de birçok şeyi öğrendik. Fakat sosyalleşmeyi futbolla beraber sağlamaya çalışıyoruz. Hem onları eğlendirerek hem de yalnız hissetmedikleri ortamda birleştiriyoruz. 'Sen yalnız değilsin.' diyoruz.' Bizler Walker sporla hem sesimizi duyuracağız hem de çocuklarımızla birlikte mutlu bir yola ilerleyeceğiz."
Sevim Ceylan, bugüne kadar tedavi ve çalışmalarla 7 yaşındaki oğlu Ahmet Faruk’un gelişimi için çok mesafe katettiklerini söyledi.
"Çocuklarımızın en büyük ihtiyacı oyun alanları"
Çocuklarının serabral palsili bireylerle bir araya geldiklerinde çok mutlu olduklarını gözlemlediklerini dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:
"Oğlumun kendisinden bir yaş büyük ağabeyi var fakat buradaki arkadaşlarıyla mutlu olduğu kadar onunla mutlu değil. Bu sebeple çocukların bir araya gelmesi lazım. Bizim çocuklarımızın en büyük ihtiyacı oyun alanları. Bu çocukları normal bir çocuk parkında oynatamazsınız. Birlikte vakit geçirebilecekleri, ayakkabısız girilebilen, yerde rahat hareket edebilecekleri bir oyun alanı ne mahallelerde ne de ilçelerde var. Çocuk bu, oyun istiyor, onun için önemli olan oynamak."
Çocuklardan 8 yaşındaki Eyüp Karakaş da futbol oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayalim gerçekleşti. Artık futbolcu oldum. Bütün golleri atacağım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.