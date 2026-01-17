Dolar
Yaşam

İspanya'da kutsanan atlar ateşin üzerinden atlatıldı

İspanya'da Katolik inancına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton'un yortu günüyle bağlantılı olarak San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateş üzerinden atlatıldı.

Şenhan Bolelli  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
İspanya'da kutsanan atlar ateşin üzerinden atlatıldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

San Bartolome de Pinares

Sadece 550 nüfusu olan Avila kentine bağlı San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma geleneğin sayesinde her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla yapılan festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemeyi gelen binlerce kişiyle dolup taşıyor.

Festival kapsamında, akşam saatlerinde köy merkezindeki kilisenin çanlarının çalmasıyla önce rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra bando eşliğinde sokaklarda dolaştırılıp, gece boyunca birçok yerde yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

Hem dini hem de kültürel yanı olan festivalde, ateş üzerinden geçen atların bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.

Las Luminarias, meraklıların yanı sıra görsel açıdan sunduğu zenginlikle çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.

Bu festivalin en önemlisi San Bartolome de Pinares de olsa da ülkenin farklı yerlerinde de benzer etkinlikler düzenleniyor.

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin son bulmasını istiyor.

Diğer yandan Aziz Anton kutlamaları nedeniyle hafta boyunca İspanya'nın birçok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
