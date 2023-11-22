İranlı Türk esnaf, Atatürk'ün portresini ipek halıya işledi
İran'ın en değerli halılarının satıldığı tarihi Tebriz Muzafferiye Pazarında halıcılık yapan İran vatandaşı Türk esnaf, Atatürk portresini ipek halıya işledi.
Tebriz
Yüksek tavanlı ve tuğladan imar edilmiş Muzafferiye Pazarı, şehrin en güzel kapalı çarşısı olarak biliniyor. Sağlı sollu mağazalarda halı esnafına ev sahipliği yapan pazarda halının her türlüsünü bulmak mümkün.
Mağazaların vitrinleri, eski bir İran halısından daha yeni dokuma atölyesinden gelen halıya kadar, renkleri ve desenleri ile dikkati çeken ürünlerle donatılmış durumda. Tarihi şahsiyetlerin, film yıldızlarının ve ünlü futbolcuların portrelerinin işlendiği halıların yer aldığı pazardaki küçük bir mağaza farklı bir halı ile ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Halı esnafı Behruz Beygleri’nin mağazasının dışında sergilediği Atatürk portresi, pazarda en çok dikkati çeken halılardan biri oldu.
İranlı Türk esnaf Beygleri, ipek ilmeklerle dokunan Atatürk portresiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı Türkler olarak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duyduklarını belirterek, “Bu, Atatürk’ün halısı. Bizim için hürmetli ve değerlidir. Türkiye ile komşu ülke olarak aramızda dostluk bağı var. Bu yüzden, bu dostluğun hürmetine Atatürk'ün bu halısını yaptım.” dedi.
Ailesinin eskiden beri halı işiyle uğraştığını aktaran Beygleri, Atatürk’ün portresini halıya işlemekten mutlu olduğunu, bundan sonra başka güzel işler de yaparak, Türk halkına hediye etmeyi arzuladığını anlattı.
Söz konusu halıdan 5 adet dokudukları bilgisini veren Beygleri, “Atatürk’ün başka fotoğrafları da var onların üstünde çalışıyoruz. Tasarımı bittikten sonra İnşallah onları da yapacağız.” diye konuştu.
Henüz halıları satmadıklarını belirten Beygleri, “Birini burada dükkana astık. Millet gelip bakıyor. Ümit ediyorum ki bu halılar çoğalınca İstanbul’da, Türkiye’de, bir sergide bunları satma işine başlarız.” dedi.
Beygleri ile birlikte Atatürk halısını tasarlayan Ali Mümtazbaf da böyle bir işe imza atmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ailesinin 70 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğini anlatan Mümtazbaf, “7 yaşımdan bu yana bu işle uğraşıyorum. Tamir, dokuma ve boyama alanlarında atölyelerimiz vardı. Bu işin her aşamasında çalıştım.” şeklinde konuştu.
Atatürk portreli halıyı Begyleri ile birlikte tasarladıklarını aktaran Mümtazbaf, “Atatürk'ün halısını arkadaşımla tasarladık. Boyaları özel olarak kendimiz hazırladık. Evlerde halı dokuyan çoğunluğu kadın olan ustalara bu halıları dokuttuk. Herkesin fotoğrafını tasarlayıp dokuyabilirdik. Ama Türk olduğumuz için bu halıyı dokuttuk. Bölgemizde bu halının dokunmasının artmasını arzuluyoruz. Ve bu şekilde Türk milletine tanıtmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.