CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Yaşam

Iraklı kadınlar dağ yürüyüşü ve sporla, meme kanserine dikkati çekiyor

Irak'ta meme kanseri hastaları, tedavilerine destek olması amacıyla yaptıkları doğa yürüyüşü ve spor etkinliklerin faydasını anlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyor.

Haydar Şahin, Heman Hussein Yaseen, Emrah Akbulak  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Iraklı kadınlar dağ yürüyüşü ve sporla, meme kanserine dikkati çekiyor Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Ankara

Irak’ın Süleymaniye kentinden bir grup kanser hastası, sağlık sorunlarının üstesinden gelmek ve moral bulmak amacıyla düzenlenen bir farkındalık etkinliği kapsamında Erbil kentinde dağ yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bir rehabilitasyon programının parçası olarak düzenlenen etkinlikte katılımcılar, zorlu bölgelerde birbirlerine destek olarak doğa ile iyileşme arasındaki derin ilişkiye dikkati çekti.

Etkinliğe katılanların çoğu, hastane koridorlarından ve sürekli tıbbi cihaz seslerinden uzaklaşıp, doğanın yenilenmeye hazırlandığı sonbahar mevsiminde kendilerini yeniden doğmuş gibi hissettiklerini dile getirdi.

Erbil’in Şaklava ilçesine bağlı Balisan nahiyesinde bulunan Hasor ve Kunekaj dağlarında yapılan etkinlikte katılımcılar uzun bir yürüyüşün ardından dağın zirvesine ulaştı, bir süre orada dinlendikten sonra dönüş yoluna geçti.

Düzenli egzersizin önemi

Katıldığı yürüyüşte AA muhabirine konuşan meme kanseri hastası Hazal Kadir, hastalığının ileri evresine rağmen spor ve ruhsal dinginlik sayesinde hastalığı yenmeyi başardığını söyledi.

Kadir, bu etkinliği meme kanseri farkındalığını artırmak için düzenlendiklerini belirterek, “İnsanların bundan ne kadar fayda gördüğümüzü anlamasını istiyoruz. Bu yıl birkaç kez böyle etkinlikler gerçekleştirdik.” dedi.

Meme kanseri olduğunu öğrendiğinde hastalığının ileri evrede olduğunu söyleyen Hazal Kadir, “Çevremdekiler yakında öleceğimi sanıyordu. Ama meme kanseri evreye bağlı değildir; eğer istersen hastalığın üstesinden gelebilirsin. Ben de öyle yaptım.” diye konuştu.

Hazal Kadir, ailesinin de tedavi sürecinde ona büyük destek verdiğini ve çeşitli etkinliklere katılmasının iyileşmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Kadınlara seslenen Kadir, “Sağlıklı olanlara tavsiye ediyorum, erken tarama yaptırsınlar ki hastalık ilerlemeden tedavi olabilsinler. Meme kanseri ciddi bir hastalık ama erken teşhisle tedavi edilebilir. Kadınlar evde kendi kendine muayene yapabilir ya da sağlık merkezlerine gidebilir.” ifadelerini kullandı.

Bir başka meme kanseri hastası olan Suad Rauf ise iyileştikten sonra da dağ yürüyüşlerine devam ettiğini belirtti.

Sürekli spor yaptıklarını ve farklı yerlere gezi düzenlediklerini aktaran Rauf, bu etkinliklerin sağlıkları için çok faydalı olduğunu, özellikle meme kanserini atlatanlar için etkisinin olumlu olduğunu dile getirdi.

Suad Rauf, bu zorlu hastalığın tedavi sürecinden sonra bedenlerinin zayıf düştüğünü belirterek, “Yeniden güç kazanmak için doğaya çıkmamız gerekiyor. Bu yürüyüşler bize yeniden yaşama umudu veriyor. Eskiden depresyondaydım ama şimdi eğer haftalık yürüyüşe gitmezsem kendimi huzursuz hissediyorum.” diye konuştu.

Etkinliğe rehberlik eden eğitmen Ferah Muradsalimi de herkesin spor yapması gerektiğini vurgulayarak, özellikle meme kanseri gibi hastalıklara yakalananların düzenli egzersiz yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Muradsalimi, bunun iyileşme sürecine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Birçok hastamız iyileşti ve şimdi dağ yürüyüşleri ile çeşitli aktiviteleri sürdürüyor. Bu da hepimize yeni bir umut veriyor.” diye konuştu.

