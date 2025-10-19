Dolar
logo
Sağlık

İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Gökçe Karaköse  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı

İstanbul

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

Bu kapsamda önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan iki köprü, bu kez de meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

