Iraklı hayvansever, beslediği aslanlar için 500 dönümlük alan tahsis edecek
Irak’ın Duhok kentinde, 5 aslan besleyen hayvansever Bilend Birifkani, aslanları için bölgedeki dağlarda 500 dönümlük arazi tahsis edeceğini söyledi.
Dahuk
Birifkani, Duhok’un Zava dağlarının eteğindeki evlerinin bahçesinde büyüttüğü ve adını "Lio" koyduğu 5,5 yaşındaki aslanın yanı sıra iki dişi ve 3 de yavru aslan besliyor.
Evde yetiştirilen ancak sonrasında bahçeye çıkarılan Lio, "insan dostu" olması nedeniyle bölgeye gelen turistlerin de ilgi odağı oluyor.
"Onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor"
Birifkani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan yetiştirmenin çocukluk hayali olduğunu belirterek, “Çocukken bülbül, kaz, tavuk ve civciv bakmayı severdim.” dedi.
Ancak en sevdiği hayvanın aslanı olduğunu ifade eden Birifkani, Lio adını verdiği aslanı Erbil’den bir arkadaşının hediye ettiğini, 5 yılı aşkın süredir, önce evinde sonra da bahçede beslediğini söyledi.
Birifkani, aslanlarıyla birlikte olmanın kendisine huzur verdiğini vurgulayarak, “Haftada birkaç defa bulundukları bahçeyi ziyaret ediyorum. Onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. İlk başta sadece Lio vardı. Daha sonra iki dişi aslan daha aldım. Onlardan da şu an 3 yavru aslan var.” diye konuştu.
Dişi aslanlarına "Belkıs" ve "Kleopatra" adını koyan Birifkani, yavrularına ise "Züleyha", "Selahadin" ve "Zübeyde" ismini verdiğini belirtti.
“İnsana zarar vermemesi için hiçbir zaman kırmızı et vermedim”
Aslan eğitiminin zorlu olduğuna işaret eden ve Lio’nun her gün iki veya üç tavukla beslediğini anlatan Birifkani, şöyle devam etti:
“Bazen verdiğimiz tavukların kemiğini yedikten sonra etini ise iki dişi aslana bırakıyor. İnsana zarar vermemesi için hiçbir zaman kırmızı et vermedim. Lio ve ailesini kafeste tutmuyorum. İki farklı bahçede kalıyorlar. Şu an bakımları daha da zorlaştı. Bu nedenle yakınlarım bu konuda bana yardım ediyor.”
Aslanların daha rahat hareket edebilmesi için daha geniş ve özel bir bakım alanı hazırlamayı planladığını belirten Birifkani, “Duhok dağlarında 500 dönüm araziyi aslanların bakımı için ayarlamayı düşünüyorum. Bu Lio için de iyi olur. Bu ormanın kralı olacak.” ifadelerini kullandı.
Birifkani, bu araziyi aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin ziyaret edebileceği bir yer haline getirmek istediğini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.