Dolar
41.98
Euro
48.68
Altın
4,022.35
ETH/USDT
3,828.10
BTC/USDT
107,830.00
BIST 100
10,578.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis es-Sadavi, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli ve etkin role sahip olduğunu söyledi.

Haydar Karaalp  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Sadavi, Türkiye ve Irak'ın ortak projesi olan Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var." diyen Sadavi, "Irak ve Türkiye çok iyi bir coğrafi konuma sahip ve Türkiye, Avrupa'ya giriş kapısıdır. Irak da Körfez'e açılan kapıdır." ifadelerini kullandı.

Irak ve Türkiye arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde entegre bir çalışma ve işbirliğinin bulunduğunu dile getiren Sadavi, söz konusu projenin Irak ve Türkiye'yi doğu ve batıyı birbirine bağlayan köprü ülkeler haline getireceğini söyledi.

Kalkınma Yolu'nun sadece taşımacılık projesi olmayacağını vurgulayan Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Yolu, tam entegre bir ekonomik projedir ki tarım, sanayi, ticaret, petrol, enerji, iletişim, ulaştırma ve diğer lojistik hizmet alanlarını kapsayacak. Kalkınma Yolu boyunca Fav'dan (liman) Türkiye'ye kadar sanayi bölgeleri ve farklı yatırım projeleri de olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ndeki rolü önemli ve faaldir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Benzer haberler

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi: Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'nde büyük rolü var

Türkiye’nin Irak'taki yatırımlarını değerlendiren Basra Valisi'nden Türk şirketlerine çağrı

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Basra kentinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi

Irak kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor

Irak kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar, Kalkınma Yolu Projesi'ni değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar, Kalkınma Yolu Projesi'ni değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet