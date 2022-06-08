Irak'ın geleneksel 'Necef abası' 200 yıldır el işçiliğiyle üretiliyor
Necef kentinde yünden üretilen erkek üst giysisi abaların Körfez ülkelerinden de alıcısı bulunuyor.
Baghdad
Irak'ın Necef kentindeki atölyelerde 200 yıldır el emeğiyle üretilen "Necef abası" geleneksel Arap erkek giyiminde önemli yer tutuyor.
Irak'ta halkın "Arap abası" diye de adlandırdığı bu geleneksel giysi koyun yününden yapılıyor. Necef abasının en önemli özelliği ise dikiş makinesi kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle üretilmesi.
Necef'te üretilen abaların sadece Irak içinden değil Körfez ülkelerinden de alıcısı bulunuyor.
Dededen kalma mesleği sürdürüyor
Necef'te geleneksel aba üretim atölyelerinden birinin sahibi Hacı Yakup Kazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 yıldır bizzat bu işin içinde olduğunu söyledi.
Irak-İran Savaşı sırasında 8 yıl askerlik yapan Kazım, 1988'de askerlik görevini tamamladıktan sonra baba mirası atölyeyi işletmeye başlamış.
Aba yapımının el emeği gerektiren meşakkatli bir iş olduğunu belirten Kazım, "Yünden yaptığımız aba tarihi bir kıyafettir. Bu mesleğin Şit Peygamber döneminden kalma olduğu rivayet edilir. Babam mesleği dedemden devralmıştı, bana da babamdan kaldı." dedi.
Necef abasının kalitesiyle öne çıktığını vurgulayan Kazım, "Ancak piyasaya sürülen Çin ve İran malı abaların kalitesi hayli düşük oluyor. Bu tür ucuz satılan abalar bizim işimizi ve piyasamızı da olumsuz etkiledi. Ancak Musul ve Enbar halkının yanı sıra Körfez ülkelerinden burada yaptığımız abalara rağbet gösterip satın alanlar var." diye konuştu.
Kazım, geleneksel erkek üst giyisisi abanın Necef'in yanı sıra Meysan vilayetinde de özel atölyelerde üretildiğini aktardı.
"Necef, aba yapımında 200 yıllık tarihe sahip"
Atölyede usta olarak çalışan Seyyid Cafer Caferi de abanın tarihsel bir kıyafet olduğunu dile getirdi.
Caferi, "Abanın Sümerliler döneminden kaldığı rivayet edilse de Arap abasının aslında Arap Yarımadası'nda bulunduğu bilinir. Aba, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve ehlibeyit döneminde de ün kazanmıştı." dedi.
Necef abasının esneklik özelliğine dikkati çeken Caferi, "Necef, aba yapımında yaklaşık 200 yıllık tarihe sahip. Burada 6-7 aba üretim atölyesi bulunuyor. Burada üretilen abalara Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten yoğun ilgi var." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.