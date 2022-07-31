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Yaşam

İnternette bebek giysileri satarak ticarete atılan kadın girişimci yurt dışına açıldı

Denizli'de işsiz kaldığı dönemde internette giysi satarak ticarete atılan Selin Baş, kentte fason üretim yapan atölyelerde dokutturduğu giysileri yurt dışına göndermeye başladı.

Ali BİLGE   | 31.07.2022
İnternette bebek giysileri satarak ticarete atılan kadın girişimci yurt dışına açıldı

Denizli

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da bir şirkette çalışan Selin Baş, 2017'de evlendikten sonra Denizli'ye yerleşti.

İşsiz kaldığı dönemde internet üzerinden giysi satışı işine giren Selin Baş, çocuğu dünyaya gelince bebek giysileri üzerine yoğunlaştı.

Tasarladığı kıyafetleri Buldan ilçesindeki fason üretim yapan atölyelerde dokutturan Baş'ın, müslin kumaştan (pamuk ipliğinden gevşek dokunmuş yumuşak kumaş) ürettirdiği bebek ve yetişkin kıyafetleri ilgi gördü.

Çocukluk arkadaşını da işine ortak ederek şirket kuran Baş, 2019'dan itibaren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları üzerinden buldukları bağlantılarla çeşitli ülkelere ürün göndermeye başladı.

Selin Baş, AA muhabirine, tasarladığı bebek giysilerinin yanı sıra yetişkin kıyafetlerinin de ilgi gördüğünü belirtti.

Kısa sürede önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Plaj kıyafeti olarak tasarladığımız ürünlerimizin 2 tanesi satışını yaptığımız internet sitesinde, plaj kategorisinde en çok satılan ürünler oldu. Yakaladığımız ivmeden sonra müşteriler bizi bulmaya başladı. Gelen talepler üzerine ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Şu anda Romanya, Almanya, Kırgızistan ve Kazakistan'a ihracat yapıyoruz. Hedefimiz ABD'ye açılmak. Orada partner arayışımız sürüyor."

Selin Baş, ticarete atılmak isteyen kadınlara örnek olduğu için de mutluluk duyduğunu ifade etti.



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