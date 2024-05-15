Dolar
32.24
Euro
34.94
Altın
2,357.89
ETH/USDT
2,962.80
BTC/USDT
64,542.00
BIST 100
10,178.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak

Ilgaz Dağı Milli Parkı'na çadır, karavan ve piknik alanı yapılacağı bildirildi.

Özgür Alantor  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak

Kastamonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada, "Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi" kapsamında arazi çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ilgaz Dağı'nın bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ilgaz Dağı Milli Parkı, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, orman varlığı ve rekreasyon alanları ile doğaya dayalı turizm etkinliklerinin yapılmasına olanak sağlıyor. Eşsiz güzellikleri ile her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Milli parkın doğa turizmi etkinliklerinde manzara seyir alanları, yürüyüş rotaları, günübirlik rekreasyonel alanları ile kültürel değerlerden Derbent Şehitlik Anıtı ve İstiklal Yolu önemli cazibe noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca alanda ziyaretçilerin kamp ve karavan taleplerini karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı."

Açıklamada, "Ilgaz Dağı Milli Parkı Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi kapsamında ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla tuvalet, duş, bulaşık ve çamaşır yıkama yerlerinin bulunduğu 2 sıhhi tesis, 50 çadır ile 30 karavan alanı, 80 piknik masası, ocak, çöp kutusu ve 28 araçlık otopark yeri belirlendi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 4 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı
Başakşehir'de metro çıkışında el yapımı patlayıcı madde bulundu
Uşak Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı

Benzer haberler

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Çadırlı ve Karavan Kamp Alanı Projesi uygulanacak

Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi

Kastamonu'nun siyezi Orta Doğu pazarına açılacak

Öğrenci pansiyonundaki bir oda güvercin "Bayram"a ayrıldı

Öğrenci pansiyonundaki bir oda güvercin "Bayram"a ayrıldı
Kastamonu'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Kastamonu'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı
Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı

Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet