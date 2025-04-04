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Yaşam

İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı

Yarım bıraktığı hukuk eğitimini 47 yıl sonra afla döndüğü üniversitede tamamlayarak 5 yıl önce cübbesini giyen 79 yaşındaki Erden Terim, Sakarya'da ağırlıklı olarak gayrimenkul hukuku üzerine müvekkillerine hizmet veriyor.

Mine Yıldırım  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
İçinde ukde kalan hukuk tahsilini 74 yaşında tamamlayıp avukatlığa başladı Fotoğraf: Mine Yıldırım/AA

Sakarya

Üniversiteye kadarki eğitimini Sakarya'da tamamlayan Terim, 1967 yılında çok istediği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tek tercihle kazandı. Dönemin zorlu şartları nedeniyle üniversiteden ayrılan Terim, vatani görevini tamamlayıp memleketine dönerek Türkiye Elektrik Kurumu Hukuk Müşavirliği'nde memur olarak göreve başladı.

Evlenip çocuk sahibi olan Terim, 1994'teki emekliliğinin ardından girdiği emlak ve gayrimenkul sektöründe 26 yıl çalıştı. Bu süre zarfında babasının izinden giden 2 kızından büyüğü 2009'da Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukat oldu.

Terim, damadının askere gitmesi dolayısıyla 2014'te eşiyle İstanbul'da yaşayan küçük kızının yanına taşındı. Bu sırada avukat kızının da teşvikiyle aftan yararlanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 47 yıl sonra tekrar kayıt yaptıran Terim, 2018'de mezun oldu ve Sakarya Barosu'ndaki zorunlu stajını tamamlayarak 2020'de mazbatasını aldı.

Okul yönetimiyle görüşmeye gittiğinde veli zannetmişler

Adapazarı ilçesindeki avukatlık bürosunda kızıyla çalışan Terim, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve enerjisinin bol olduğunu söyledi.

Terim, üniversiteye ilk kayıt yaptığı dönemlerde okumanın zor olduğunu belirterek, "O günleri yaşayanlar iyi bilir. Türkiye'de demokratik hak mücadelelerinin çok yoğun yaşandığı, olayların olduğu bir dönemdi. Sadece talebe olayları değil, toplumun büyük kesiminde demokratik mücadele safhasıydı." dedi.

Tamamlayamadığı hukuk eğitiminin içinde ukde kaldığını dile getiren Terim, "Tek tercih ve çok büyük istekle hukuk fakültesine girmişsiniz, yarım kalmış değişik nedenlerle. Bir müddet ayrı kalmama rağmen bir gün mutlaka avukatlık yapacağımı biliyordum. İçimde böyle bir yangın vardı zaten." diye konuştu.

Terim, yeniden üniversite sıralarına dönmenin heyecan verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlerin verdiği mücadeleleri, karşılaştıkları zorlukları birebir görmek, yetişkin olarak kendi dönemimle mukayese şansı verdi. O süreçte bir şeylerin değişmediğini, hala bazı insanların birtakım demokratik haklarına ulaşmak için mücadele verdiklerini gördüm. Beni biraz o şaşırttı ama heyecan vericiydi. Gençlerle yarışmak, beraber olmak, onların düşüncelerini paylaşmak, bana ayrı haz veriyordu açıkçası. Beni de yeniliyordu."

Eğitim hayatında yaşının ileri olması nedeniyle ilginç anılar yaşadığından bahseden Terim, okul yönetimiyle görüşmeye gittiğinde kendisini veli zannettiklerini ve herkesin çok şaşırdığını söyledi.

Müvekkillerinin telefon numarasını ezbere biliyor

İlk duruşmasında tatlı heyecan yaşadığını, yaşıtlarının kıdemli olmasının ise kendisi için hiçbir olumsuzluk yaratmadığını dile getiren Terim, mesleğindeki yeniliklere var gücüyle adapte olmaya çalıştığını, teorik bilgilerini geliştirdiğini ve sürekli pratik yaptığını kaydetti.

Terim, çevresindekilerin zaman zaman "Yaşınız bir hayli ileri, hala avukatlık mı yapıyorsunuz?" gibi söylemlerde bulunduklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendimi çok enerjik hissediyorum, sağlıklıyım ve sağlıklı olduğum sürece de 'Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı ezbere söyleyemezsem, o zaman mesleği bırakırım.' diyorum. Çok şükür şu anda müvekkillerimin telefon numarasını bile ezbere hatırlıyorum. Mesleğimi sürdürüyorum, bir sıkıntı yok. Halkımıza hukuk ve adalet yönünde faydalı olmaya çalışıyorum."

Gençlere yarım iş bırakmama ve ideallerinin peşinden koşma tavsiyesinde bulunan Terim, azimli olduklarında koydukları hedeflere muhakkak ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

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