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Yaşam

Horma Kanyonu bakım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bakım onarım çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı.

Özgür Alantor, Ersin Güler  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Horma Kanyonu bakım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı Fotoğraf: Ersin Güler/AA

Kastamonu

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Horma Kanyonu yürüyüş platformu tamirat ve tadilat çalışmaları sebebiyle kapalıdır. Ziyarete açıldığında gerekli bilgilendirme yapılacak olup anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

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