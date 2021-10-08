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Yaşam

Hobi olarak başladığı at yetiştiriciliğinde şampiyon adayı tayları hipodroma hazırlıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 yıl önce hobi olarak yarış atlarıyla ilgilenmeye başlayan Recep Küçükçay, kurduğu çiftlikte şampiyon adayı taylar yetiştiriyor.

Cuma Sarı   | 08.10.2021
Hobi olarak başladığı at yetiştiriciliğinde şampiyon adayı tayları hipodroma hazırlıyor Fotoğraf: Cuma Sarı - Anadolu Ajansı

Şanlıurfa

Karacadağ eteklerinde hobi amaçlı yarış atı alan Recep Küçükçay, 6 yıl önce kurduğu çiftliği yarış atı yetiştirme merkezine dönüştürdü. Küçükçay'ın Gürakar Mahallesi'ndeki çiftliğinde 10 kısrak ve tay ile 2 aygır bulunuyor. Hipodromlarda uzun süre yarışan ve şampiyonluk kazanan, daha sonra emekliye ayırdığı atı aygır olarak değerlendiren Küçükçay, geleceğin şampiyon at adaylarını yetiştiriyor.

Recep Küçükçay, AA muhabirine, atlara olan merakı ve sevgisi nedeniyle yetiştiriciliğe başladığını, zamanla bu sevginin çiftlik kurma seviyesine ulaştığını anlattı. Küçükçay, "Atları çok severim aynı zamanda onlara karşı çok duygusalım. Hobi olarak bir at satın almıştım. Bir süre koştuktan sonra sakatlanınca başka bir at aldım derken baktım ki almakla olmuyor, çiftlik kurmam gerektiğini anladım." dedi.

Zamanla at yetiştiriciliğinin keyfine vardığını, tayın doğumundan yetiştirip koşmasına kadar her şeyi ile yakından ilgilendiğini dile getiren Küçükçay, bu sürecin zorlu ve masraflı olduğunu söyledi.

Şampiyon adayı 2 tay koşuya başlayacak

Daha önce şampiyonluk kazanan "Oradinario" isimli atın da çiftliğinde olduğuna değinen Küçükçay, "Birçok grupta başarıları var. Cumhurbaşkanlığı koşusunda üçüncülük kazandı. Bu gerçek bir şampiyon. Yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle yarışlara veda etti. Şu an çiftlikte aygırlık yapıyor, aşım için kullanıyoruz." dedi.

Yetiştirdikleri taylardan yeni şampiyonlar çıkacağına inandıklarını belirten Küçükçay, şöyle konuştu:

"Burada tayları yetiştiriyoruz, elimizde büyüyorlar. At yetiştiriciliğine 10 yıl önce başladım ama 6 yıllık bir deneyimimiz var. Tayın doğması, yetiştirilmesi ve hazırlanması 3-4 yılınızı alıyor. Şu an şampiyonluk yolunda ilerleyen 2 tayımız var. 2019 doğumlu taylar, her ikisi de yakın tarihte koşmaya başlayacak. Sattığımız taylarımız da var. Koşturmak istersek onu da yapıyoruz. At yetiştiriciliğinin bölgede yayılması halinde bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

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