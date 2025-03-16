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Yaşam

Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine

Ardahan'ın Damal ilçesinin adıyla anılan hediyelik bebeklerin ustası 79 yaşındaki Fidan Atmaca, ilerleyen yaşına rağmen 44 yıllık emeğinin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.

Günay Nuh  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Hediyelik Damal bebeklerinin 44 yıllık ustası: Fidan nine Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Türkmen kadınlarının kıyafetinden esinlenilerek yapılan ve Damal Belediyesi önünde heykeli dikilen Damal bebeğinin bölgedeki en yaşlı ustası Atmaca'nın ürettiği bebekler, yurt içi ve dışında pek çok noktada talep görüyor.

Evinin bir odasını müzeye dönüştürmeyi planlayan Atmaca, söz konusu odada, yaptığı farklı ebatlardaki bebeklerin yanı sıra halı, yastık, çorap, çanta benzeri eşyalar ile kendisine verilen onlarca ödülün burada sergilenmesini istiyor.

Atmaca, kuracağı müzeyle mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve ziyaretçileri geçmişe götürmeyi amaçlıyor.

Fidan Atmaca, AA muhabirine, onlarca parçadan oluşan ve yapımı oldukça zahmetli Damal bebeğini 44 yıl boyunca severek yaptığını söyledi.

Yaşının ilerlemesi dolayısıyla yapılanları bir yerde toplamak istediğini belirten Atmaca, "Burayı müze gibi yapmaya çalışıyorum. Emekliyim ve yaşım da ilerledi. Bana ait ne varsa, bebekler ve özel eşyalarıma kadar burada toplamak istiyorum. Çoğu daha dizilmemiş. Kızımın gelmesini bekliyorum. Onunla birlikte düzenlemeyi yapacağım. Buranın müze gibi olmasını, müze gibi kullanmak istiyorum. Gelenler görsün." ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrıda bulunan Atmaca, "Bu mesleği kaybetmesinler. Terk etmesinler, devam etsinler. Yani istiyorum ki eskilerimiz kaybolmasın." dedi.

Damal bebeği

Japonya'da 1996'da yapılan "yöresel folklorik bebekler" yarışmasında "el emeği" kategorisinde dünya birincisi olan Damal bebeği, bugün de yörede halen kullanılan Türkmen kadınlarının geleneksel kıyafetlerinin birebir kopyası olması dolayısıyla ilgi çekiyor.

Damal bebeğinin en önemli unsuru olan kıyafeti, üç etek, önlük, gömlek, şalvar, yelek, cepken-göğüslük, tor, fes, take ve kolçak gibi 37 parçadan oluşuyor.

Kumaş, bez ve boncuk kullanılarak yapılan ve farklı renkleri bir arada barındıran Damal bebeği, oluşturduğu renk cümbüşü ile doğayı da temsil ediyor.

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